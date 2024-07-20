نشكركم على متابعتكم خبر جمعية دبي الخيرية تطلق حملة “لنخفف عنهم حر الصيف” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 20 يوليو 2024 03:59 مساءً - أطلقت جمعية دبي الخيرية، حملتها الصيفية الموسمية لعام 2024م، تحت شعار “لنخفف عنهم حر الصيف”، متضمنة عشرات المشاريع الإنسانية والخيرية داخل الدولة وخارجها، بهدف التأكيد على تعزيز مبدأ التكافل والتراحم بالتخفيف عن معاناة الأسر المتعففة والفئات المستحقة والعمال من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف الحالي.

ومن أبرز المشاريع التي تنفذها الحملة، سقيا الماء للمصلين والعمال والأسر المحتاجة، وتوفير المكيفات والثلاجات المنزلية والمراوح وتوفير برادات وخزانات المياه، إلى جانب مشاريع حفر الآبار بأنواعها في الدول والمناطق التي تعاني من الجفاف، وتضيف هذه المشاريع بعدًا جديدًا ونقلة نوعية على صعيد توفير مصادر مياه في الدول التي تعاني شحًا في هذا المرفق الحيوي، مثل مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينافاسو.

وقال سعادة أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: “إن الحملة تأتي امتدادًا للمبادرات النوعية التي تضطلع بها دبي الخيرية داخل الدولة وخارجها، وتجسد اهتمامها بحياة الإنسان وصحته وحمايته من العوامل الطبيعية وتداعياتها وصون كرامته الإنسانية، وتنبع أهمية المبادرة من كونها تأتي في ظل ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري التي أدت إلى التغيرات المناخية وارتفاع حرارة سطح الأرض”

وأعرب المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية عن شكره لأهل الخير والعطاء في دولتنا الحبيبة الإمارات على ثقتهم بدبي الخيرية ودعمهم المتواصل لحملاتها، كما شكر وسائل الإعلام المختلفة والمؤثرين على شبكات التواصل على جهودهم الطيبة والمستمرة في التعريف بمشاريع دبي الخيرية وحملاتها السابقة، وحثهم على دعم مشاريع حملة الصيف لهذا العام، خصوصًا سقيا الماء الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أفضل الصدقات، من أجل تحقيق أهدافها والوصول بخيرها إلى مئات الآلاف من الفئات الأشد احتياجًا وترك أثر طيب في حياتهم.

وأوضح سعادة أحمد السويدي أن “دبي الخيرية” وفرت للمتبرعين وأهل الخير بيئة سلسة لآليات التبرع عبر حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة على موقعها الإلكتروني؛ كالتبرع بالعملات الرقمية المشفرة، واقتناء الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، وتوفير منصة رقمية للتبرع بتقنية الميتافيرس، فضلاً عن تطبيق دبي الخيرية على الهواتف الذكية، وابتكار الحصالات الذكية وتوفيرها في المراكز التجارية ومحلات التجزئة ومحطات الوقود وغيرها من الأماكن العامة. أو ببطاقة الائتمان أو من خلال الحسابات البنكية التابعة للجمعية، إلى جانب التواصل بمركز الاتصال.