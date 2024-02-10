أخبار عالمية

أخبار عالمية

العالم اليوم - كيف أثرت توترات البحر الأحمر على جهود السلام في اليمن؟

00

العالم اليوم - كيف أثرت توترات البحر الأحمر على جهود السلام في اليمن؟

العالم اليوم - تنذر التوترات المتصاعدة في جنوب البحر الأحمر بالمزيد من التداعيات الخطيرة ليس على المستوى الإقليمي والدولي فحسب، ولكنها تطال بشكل مباشر سبل التهدئة والسلام في الداخل اليمني....

المزيد ...

أخبار عالمية

العالم اليوم - ماذا قال مدرب منتخب الأردن قبل نهائي كأس آسيا؟

00

العالم اليوم - ماذا قال مدرب منتخب الأردن قبل نهائي كأس آسيا؟

العالم اليوم - يدخل المنتخب الأردني مباراة نهائي كأس آسيا، اليوم السبت، أمام قطر، بطموح تحقيق اللقب القاري الأول، بعد مسيرة مميزة في البطولة، نجح من خلالها في بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما كان أبرز إنجازاته قبل ذلك بلوغ الدور ربع النهائي مرتين عامي 2004 و2011....

المزيد ...

أخبار عالمية

إعلام إسرائيلي: نتنياهو أبلغ بلينكن بتوقيت بدء العملية في رفح جنوب قطاع غزة

00

إعلام إسرائيلي: نتنياهو أبلغ بلينكن بتوقيت بدء العملية في رفح جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ رئيس الوزراء الأمريكي أنتونى بلينكن أن العملية في رفح جنوب قطاع غزة قد تبدأ خلال أسبوعين، وذلك وفقا لخبر عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية....

المزيد ...