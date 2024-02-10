أخبار عالمية

العالم اليوم - يدخل المنتخب الأردني مباراة نهائي كأس آسيا، اليوم السبت، أمام قطر، بطموح تحقيق اللقب القاري الأول، بعد مسيرة مميزة في البطولة، نجح من خلالها في بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما كان أبرز إنجازاته قبل ذلك بلوغ الدور ربع النهائي مرتين عامي 2004 و2011....

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