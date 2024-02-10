أخبار عالمية

العالم اليوم - تنذر التوترات المتصاعدة في جنوب البحر الأحمر بالمزيد من التداعيات الخطيرة ليس على المستوى الإقليمي والدولي فحسب، ولكنها تطال بشكل مباشر سبل التهدئة والسلام في الداخل اليمني....
العالم اليوم - ماذا قال مدرب منتخب الأردن قبل نهائي كأس آسيا؟
العالم اليوم - يدخل المنتخب الأردني مباراة نهائي كأس آسيا، اليوم السبت، أمام قطر، بطموح تحقيق اللقب القاري الأول، بعد مسيرة مميزة في البطولة، نجح من خلالها في بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما كان أبرز إنجازاته قبل ذلك بلوغ الدور ربع النهائي مرتين عامي 2004 و2011....
بايدن: بحثت مع المستشار الألماني زيادة المساعدات لقطاع غزة
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه بحث مع المستشار الألماني زيادة المساعدات لغزة....
إعلام إسرائيلي: نتنياهو أبلغ بلينكن بتوقيت بدء العملية في رفح جنوب قطاع غزة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ رئيس الوزراء الأمريكي أنتونى بلينكن أن العملية في رفح جنوب قطاع غزة قد تبدأ خلال أسبوعين، وذلك وفقا لخبر عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية....
من 200 ألف ساكن إلى 1.5 مليون.. صور أقمار صناعية تظهر آثار الحرب على رفح جنوب قطاع غزة
حددت إسرائيل مدينة رفح في جنوب قطاع غزة باعتبارها الهدف التالي لهجومها العسكري ضد حماس....