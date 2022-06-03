نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً “نتائج 6 ابتدائي”.. رابط نتيجة السادس الابتدائي 2022 العراق epedu.gov.iq جميع المحافظات وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة السادس الابتدائي 2022 العراق ، توافد في الساعات الأخيرة كم كبير من الطلاب والطالبات الراغبين في الدخول لموقع وزارة التربية العراقية، وذلك بعد الإعلان عن ظهور نتيجة السادس الابتدائي 2022 العراق مما جعل جميع يتوجهون إلى موقع ناجح بالإضافة إلى نتائجنا حتى يستطيعوا الوصول إلى الدرجات التي حصول عليها خلال الدور الأول، ويتم نشر نتائج 6 ابتدائي كل عام عبر المواقع الرسمية، والتي يحصل عليها الطالب من خلال الرقم الامتحاني التابع له، كما أن توضيح رفع نتيجة الكرخ والتي ظهرت في الساعات الأخيرة، ووصل نسبة النجاح بها إلى 70% تقريباً وذلك لجميع الطالب الذين أدوا إمتحانات الدور الأول.

رابط نتيجة السادس الابتدائي 2022 العراق

ويتم تحميل نتيجة السادس الابتدائي 2022 العراق عبر ملفات بي دي أف وتحتوي على الاسم بالإضافة إلى البيانات الأخرى مثل المدرسة والمجموع الذي تحصل عليه الطالب خلال مسيرته الدراسية في هذ الفصل، كما تقوم وزارة التربية العراقية بشكل عام برفع جميع النتائج التابع لها سواء رابط نتيجة السادس الابتدائي 2022 العراق أو الثالث المتوسط، وانتشرت أخبار عن إعلان الوزارة عدد من المحافظات في دولة العراق، يذكر بأن جدول الثالث المتوسط تم نشره على صفحة وزارة التربية العراقية بعد إجراء التعديلات عليه.

موقع وزارة التربية العراقية

وفي إطار التسهيلات التي تعمل الجهات الحكومية على تنفيذه لدى جميع المواطنين فقد تقرر جعل نتيجة السادس الابتدائي في العراق بصورة إلكترونية كما ذكرنا، بالأخص مع إجراءات وزارة الصحة خلال الأشهر الماضية للعمل على تقليص الاعداد المصابة، ويوجد العديد من المميزات التي تتوفر داخل موقع وزارة التربية والعراقية منها توفير الأخبار الحصرية التي تنشرها الوزارة بشكل دوري.

نتائج 6 ابتدائي في العراق

يجب التأكد من قيام الطالب بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية .

. بعد ذلك يقوم بعملية التأكيد والتي تتمثل في رقم التحقق يقوم الموقع بإضافته ويدخل بالخانة الفارغة.

البحث عن خانة نتيجة السادس الابتدائي من قائمة الموقع.

تحديد المحافظة التي يقطن بها الطالب أو الطالبة مع إمكانية إضافة الرقم الامتحاني.

يتم البحث عن إسم الطالب ضمن الكشوفات والتي يستطيع تثبيتها عبر pdf من الوزارة.

بدأت بعض الولايات في إعلان نتيجة السادس الابتدائي حيث جاري رفعها حتى تصبح متاحة في أيدي الطلاب، وتصل أعداد المحافظات التي تنتظر عملية الرفع نحو 23 تم ظهور الكرك منها وسوف تقوم وزارة التربية العراقية بعملية متابعة رفع الدرجات للمدارس ومن المقرر أن يبدأ تصحيح أوراق الطلاب في الصف الثالث كذلك بعد 11 يونيو المقبل.

أعلنت وزارة التربية العراقية حتى الآن عن ظهور بعض المحافظات الجديدة ضمن النتائج المقرر لها أن تعرض خلال هذه الأيام، وفيما يلي أسماء الكرخ 1-2-3، النجف، الرصافة1، كربلاء، المثنى ودهوك وسوف يتم إرفاق الباقي خلال الساعات القادمة بعد أن تقوم الوزارة من رفعها على موقعها الرسمي المرفق رابطه بالمقال.