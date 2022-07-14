نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان البريفيه 2022 عبر موقع المديرية العامة للتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2022 ، من المقرر أن تعلن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في لبنان عن نتائج البريفيه 2022 عبر الموقع الرسمي للوزارة https://web.vte.gov.lb/، وحاليا يعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية في لبنان عمليات بحث مكثفة عن رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات الرسمية التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها في الساعات القليلة المقبلة، يذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي في دولة لبنان نشرت في الأيام القليلة الماضية جميع التفاصيل والإرشادات الخاصة باجتياز دورة الامتحان المهني لكافة الطلاب الراغبين في ذلك كما وفرت لهم كافة الإمكانيات الضرورية اللازمة ذلك وقامت بوضع مواعيد الاختبارات الشفوية والكتابية، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنبين لجميع طلاب وطالبات لبنان الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها معرفة نتائج المهني 2022نتائج البريفيه ٢٠٢٢ في لبنان بمجرد ظهورها بشكل رسمي على موقع الوزارة فتابعونا للنهاية لتعرفوا ذلك بشكل مفصل ودقيق.

نتائج الامتحانات الرسمية المهنية في لبنان 2022

في إطار استحداث المنظومة التعليمية في لبنان وجعلها تتوافق مع مختلف المنظومات التعليمية العالمية أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي في لبنان عن استحداث العديد من المنصات الإلكترونية التي يمكن من خلالها الدراسة عن بعد ومعرفة نتائج الامتحانات الرسمية المهنية البريفيه 2022 بكل سهولة وبشكل إلكتروني دون عناء التنقل إلى المعاهد والمدارس الفنية الرسمية.

من المنتظر المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في لبنان عن نتائج البريفيه 2022. بمجرد انتهاء أعمال التصحيح وإدخال العلامات والتدقيق ذات الصلة بالشهادات البريفيه المرحلة المتوسطة. على أن تصدر رئيسة اللجنة الفاحصة المدير العام للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري. نتائج امتحان المرحلة المتوسطة بريفيه 2022 في جميع المدارس اللبنانية.

نتائج المهني 2022 في لبنان

يستطيع كافة أولياء الأمور والطلاب في دولة لبنان الاستعلام عن نتائج البريفيه 2022 ومعرفة نتائج الأكاديميات الجهوية وكافة الأخبار. من خلال الموقع الرسمي للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات الرسمية المهنية 2022 web.vte.gov.lb ومن خلال تطبيق بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت مبينة بشكل مفصل على النحو التالي:

في الخطوة الأولى يجب على الطالب الدخول على رابط موقع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

ثم من الواجهة الرئيسية نختار نتائج الامتحانات الرسمية المراد الاستعلام عنها

كذلك ستظهر لنا عبارة نتائج الامتحانات الأولية

يجب أن نختار العام الدراسي

ثم نحدد دورة 2022

في الأخير تسجيل رقم الرشح وننقر مباشرة على مربع بحث وبذلك ستظهر نتيجة البريفيه 2022.

إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق. على الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها معرفة نتائج الامتحانات الرسمية المهنية البريفيه في لبنان.