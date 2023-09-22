نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق مناورات "درع الاتحاد" الروسية البيلاروسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الروسية، ببدء المناورات الروسية البيلاروسية "درع الاتحاد 2023" اليوم الجمعة في روسيا، والتي تستمر حتى يوم 26 سبتمبر.

وتقام مناورات "درع الاتحاد" مرة كل عامين، بالتناوب على أراضي روسيا وبيلاروس.

وتمت صياغة مفهوم هذه التدريبات مع الأخذ بالاعتبار تحليل الخيارات المحتملة لظهور تهديد للأمن العسكري للدولة الاتحادية، واحتمال اندلاع نزاع عسكري.

في فبراير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية عن هذه التدريبات. وأكدت أنه تبدو "كحقيقة واضحة عملية تعميق التعاون بشكل كبير مع روسيا لصالح ضمان القدرة الدفاعية للدولة الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات الحالية".

وذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية أن التحالف العسكري، "يعتبر بمثابة الشرط الأساسي للتطور اللاحق لكلا الدولتين".

في عام 2021، وصف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مناورات "درع الاتحاد"، بأنها حدث رئيسي هام في ضمان الأمن العسكري لروسيا وبيلاروس.