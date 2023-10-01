نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة روسيا في القاهرة تعلن موعد انطلاق منتدى سانت بطرسبرج الثقافي الدولي وتدعو المصريين للمشاركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سفارة روسيا في القاهرة عن انطلاق منتدى سانت بطرسبرج الثقافي الدولي، المعروف باسم "منتدى الثقافات المتحدة"، في نسخته التاسعة، وذلك في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2023.

وقالت السفارة إن الحدث الثقافي العالمي، سيقام في بطرسبرج الروسية، حيث يتم تنظيم المشروع من قبل حكومة روسيا الاتحادية ووزارة الثقافة الروسية وحكومة سانت بطرسبرج.

ووفقا لبيان السفارة، فخلال أيام المنتدى الثلاثة، ستتبادل الشخصيات الثقافية البارزة والمسؤولون الحكوميون الأفكار، وتناقش الاتجاهات والقضايا الراهنة في تطوير البيئة الثقافية الحديثة.

ودعت سفارة روسيا المصريين للمشاركة في المنتدى الثقافي الذي تركز أنشطته على التعاون الدولي والإثراء المتبادل للثقافات وسد الخلافات من خلال توطيد القوى الإبداعية التي تجري في إطار المنتدى.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي للمنتدى هو تقديم أحدث الاتجاهات للمجتمع المهني، واستعراض القضايا الحالية الأكثر إلحاحا، وتوفير مساحة لإيجاد حلول من شأنها أن تؤثر على الأنشطة اليومية للمجتمع الثقافي في روسيا.