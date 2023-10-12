نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إيقاف المساعدات وحظر المظاهرات "رد فعل الاتحاد الأوروبي على ما يحدث في فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تباينت ردود فعل المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي بخصوص أحداث فلسطين الأخيرة، حيث من المعروف أن الاتحاد الأوروبي لديه علاقات ومصالح اقتصادية مع دولة الاحتلال، لذا دعمت معظم دول الاتحاد الأوروبي إسرائيل واتخذت قرارات تضر بالصالح الفلسطيني.

وفي هذا الصدد، تستعرض لكم بوابة الفجر الإخبارية ردود فعل دول الاتحاد الأوروبي على ما يحدث في فلسطين الآن:

سويلا فرمان: التلويح بعلم فلسطين جريمة

قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا فرمان إن التلويح بعلم فلسطين أو ترديد هتاف يدعو إلى حرية العرب في المنطقة يعد جريمة جنائية، إذ اعتبرته إظهارًا لدعم ما وصفته "بالأعمال الإرهابية"، وحثت الشرطة على اعتقال أي شخص يستخدم أعلامًا أو أغاني مناصرة للشعب الفلسطيني، لأنها رأت أن هذه الأفعال تضايق أفراد الجالية اليهودية.

فرنسا تدعم إسرائيل

فرنسا تقمع المظاهرات المؤيدة لفلسطين

حظرت فرنسا مظاهرتين مساندتين للقضية الفلسطينية كان من المقرر تنظيمهما في باريس، زعمًا منها أن هذا يضر بالنظام العام للدولة.

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية أنها لن تتسامح مع أي قول أو فعل معاد للسامية على أرض فرنسا، وتوعدت لمن يقف ضد إسرائيل بحجة أنه "معاد للسامية".

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ألمانيا والنمسا توقفان مساعدات فلسطين

أعلنت ألمانيا والنمسا يوم 10 أكتوبر 2023 عن وقف المساعدات المالية المقدمة إلى فلسطين، وأُعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الوضع الحالي في فلسطين لا يسمح بتقديم المساعدات كما كان من قبل، وأُعلنت أيضًا وزارة الخارجية النمساوية عن قرار حظر المساعدات لفلسطين.

المفوضية الأوروبية تعلق المساعدات إلى فلسطين

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تعليق مساعدات تنموية بقيمة 691 مليون يورو لفلسطين، حيث قال أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والسياسة المجاورة أن حجم الإرهاب ضد إسرائيل وشعبها يمثل نقطة تحول، ولا يمكن أن يكون العمل كالمعتاد.

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