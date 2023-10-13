العالم اليوم - إسرائيل تبدأ إخلاء بلدات غلاف غزة وتنقل سكانها إلى إيلات

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تبدأ إخلاء بلدات غلاف غزة وتنقل سكانها إلى إيلات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 10:24 صباحاً - بدأت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، إخلاء بلدات قريبة من قطاع غزة من سكانها، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت تقارير صحفية أن حوالي 10 آلاف إسرائيلي أجلوا من بلدات غلاف غزة، إلى مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر جنوبي إسرائيل.

وكانت بلدات ومستوطنات قطاع غزة هدفا لصواريخ حركة حماس على مدار الأيام القليلة الماضية.

وتتزامن هذه التحركات مع صدور أوامر من الجيش الإسرائيلي لسكان غزة، بإخلاء شمال القطاع والتوجه إلى جنوبه خلال 24 ساعة.

وتشير الخطوات الإسرائيلية توازيا مع شن غارات عنيفة على غزة، إلى هجوم بري وشيك على القطاع متوقع خلال ساعات.