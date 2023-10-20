العالم اليوم - وزيرة الداخلية الألمانية تدعو لترحيل داعمي حماس

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 05:23 مساءً - دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، يوم الجمعة، إلى ترحيل داعمي حركة حماس من البلاده "طالما كان ذلك ممكنا".

وقالت نانسي فيزر إنه يجب ترحيل داعمي حركة حماس من البلاد طالما كان ذلك ممكنا، مضيفةأن السلطات ستراقب عن كثب المهاجمين المحتملين.

وأضافت في تصريحات للصحفيين بعد محادثات مع مسؤولين في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية "إذا كان بوسعنا ترحيل داعمي حماس، فإن علينا فعل ذلك".

ونقلت رويترز عن المسؤولة الألمانية "تركز سلطاتنا الأمنية حاليا بشكل أقوى على المشهد الإسلامي"، مشيرة إلى هجوم وقع في الآونة الأخيرة في بروكسل باعتباره مؤشرا على التهديد المرتبط بالتوتر في الشرق الأوسط.