نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 25 طنا.. وصول دفعة رابعة من المساعدات الروسية للعريش تمهيدا لدخولها غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الطائرة الخاصة التابعة لوزارة الطوارئ الروسية، بتوريد 25 طنا من المساعدات الإنسانية، إلى جمهورية مصر العربية، من أجل تسليمها إلى سكان قطاع غزة.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة روسيا بالقاهرة، تم بالفعل تسليم الشحنة الإنسانية، إلى ممثلي الهلال الأحمر المصري، ومن المقرر إرسال المساعدات الروسية إلى قطاع غزة.

وأرسلت روسيا، قبل 5 أيام، طائرتين تابعتين لوزارة الطوارئ الروسية، تحملان نحو 60 طنًّا من البضائع الإنسانية لسكان قطاع غزة، تشمل «الغذاء، مراتب ووسائد، منتجات النظافة الشخصية».

وذكر بيان صادر عن سفارة روسيا في القاهرة، أنه تم إرسال المساعدات الإنسانية بتوجيه من رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى تعليمات وزير الطوارئ، ألكسندر كورينكوف.

وأكد بيان السفارة أنه يتم تسليم المساعدات الإنسانية الروسية إلى ممثلي الهلال الأحمر المصري في مطار مدينة العريش، وذلك من أجل نقلها إلى غزة.

وقالت وزارة حالات الطوارئ الروسية: "قامت طائرتان تابعتان لوزارة حالات الطوارئ الروسية بنقل 60 طنا من البضائع الإنسانية لسكان قطاع غزة. وأقلعت طائرات من طراز إيل-76 تابعة للوزارة من مطار غروزني الدولي إلى جمهورية مصر العربية".

ووفقا للوزارة، تتضمن دفعة المساعدات الإنسانية هذه، المواد الغذائية والمراتب والوسائد ومنتجات العناية والنظافة الشخصية.

وفي وقت سابق، قامت طائرات وزارة الطوارئ الروسية بتسليم 55 طنا من البضائع، والتي شملت المواد الغذائية والأدوية ومواد التضميد.

وقامت الطائرتان التابعتان لوزارة الطوارئ الروسية بتسليم 28 طنا من البضائع الإنسانية لسكان قطاع غزة بواسطة الهلال الأحمر المصري، حيث وتم تنظيم المساعدة بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقامت الطائرتان من طراز "ايل-٧٦" بالرحلة من مطار جوكوفسكي بالقرب من موسكو إلى مطار مدينة العريش المصرية، حيث حملت الطائرتان على متنهما الأدوية بمختلف أنواعها؛ والأدوية لوقف النزيف (الرقوء)؛ والضمادات الطبية.

وقبلها، قامت وزارة الطوارئ الروسية بتسليم 27 طنا من المواد الغذائية إلى سكان قطاع غزة، وذلك تحت شعار "روسيا وفلسطين وغزة مع بعض أقوى".

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