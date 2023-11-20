العالم اليوم - الشركة المالكة للسفينة المحتجزة لدى الحوثيين تحدد موقعها

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 08:20 مساءً - أعلنت الشركة المالكة للسفينة "غالاكسي ليدرز" المحتجزة لدى جماعة الحوثي، الإثنين، موجودة في ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، بحسب رويترز.

قالت الشركة المالكة للسفينة غالاكسي ليدر التي أعلنت جماعة الحوثي اليمنية احتجازها إن عناصر الحوثي صعدوا على متنها بشكل غير قانوني عبر طائرة هليكوبتر، يوم الأحد، وهي الآن موجودة في ميناء الحديدة باليمن.

ونقلت رويترز شركة غلاكسي ماريتايم المسجلة في جزيرة آيل أوف مانو المالكة للسفينة في بيان يوم الاثنين "لقد فُقدت جميع الاتصالات مع السفينة".

وأضافت "باعتبارنا شركة شحن، فلن نعلق أكثر على الوضع السياسي أو الجيوسياسي".

وبثت جماعة الحوثي المدعومة من إيران لقطات مصورة يوم الاثنين، تظهر رجالا مسلحين ينزلون من طائرة هليكوبتر ويسيطرون على سفينة شحن في جنوب البحر الأحمر.

ونأت إيران بنفسها عن عملية احتجاز السفينة التي تقول جماعة الحوثي إنها إسرائيلية، وذلك مع تصاعد الانتقادات الغربية للهجمات المرتبطة بأحداث غزة ومخاوف من مزيد توسعها. ونفت إسرائيل تبعية السفينة لها.