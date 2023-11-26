العالم اليوم - وفاة ممثل مصري شهير أثناء تصوير فيلم

انتم الان تتابعون خبر وفاة ممثل مصري شهير أثناء تصوير فيلم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 نوفمبر 2023 05:21 مساءً - غيب الموت، يوم الأحد، الممثل المصري طارق عبد العزيز، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل موقع تصوير فيلم "وبقينا اثنين"، نقل على إثرها إلى مستشفى زايد التخصصي.

ونقلت موقع "القاهرة 24" عن مصدر مقرب أن الفنان طارق عبد العزيز سقط أثناء تصوير أحد مشاهده، وأصيب ببعض التشنجات، وتوقف نبض قلبه وعاد مرة أخرى، لينتقل للمستشفى رفقة نجله، قبل أن يفارق الحياة هناك.

وكان طارق عبد العزيز قد تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب.

ومن أخر أعمال طارق عبد العزيز مشاركته في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، وبدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، وصابرين، وهناء الشوربجي، وندى بسيوني، وألحان المهدي،.