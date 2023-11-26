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أحمد جودة - القاهرة - أفاد مسؤول دفاعي أمريكي وشركة إدارة السفن بأن مسلحين مجهولين احتجزوا ناقلة تحمل شحنة من حمض الفوسفوريك في خليج عدن يوم الأحد.

حادث ناقلة الكيماويات "سنترال بارك" يشكل أحدث واقعة في سلسلة هجمات تستهدف السفن في منطقة الشرق الأوسط، منذ بداية النزاع بين إسرائيل وحركة حماس الشهر الماضي.

ويأتي هذا في سياق احتجاز ميليشيا الحوثي، التي تتحالف مع إيران، لسفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في جنوب البحر الأحمر الأسبوع الماضي وعلى إثر ذلك، أعلنت جماعة الحوثي عزمها استهداف المزيد من السفن الإسرائيلية.

وقد قامت ميليشيا الحوثي بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مسلحة أيضًا باتجاه إسرائيل.

وفقًا لتقرير رويترز، أفاد المسؤول الأمريكي بقوله: "القوات الأمريكية وقوات التحالف موجودة في منطقة قريبة، ونحن نراقب الوضع عن كثب".

وفقًا لبيانات (إل.إس.إي.جي)، يُظهر أن ناقلة النفط الصغيرة "سنترال بارك"، التي تحمل حمولة تبلغ 19998 طنًا، تديرها شركة زودياك ماريتايم ليمتد المملوكة لإسرائيليين وهي شركة دولية لإدارة السفن تتخذ من لندن مقرًا لها.

وفي بيان صادر عن شركة زودياك ماريتايم ليمتد، أكدت أن الناقلة "سنترال بارك"، التي تحمل شحنة كاملة من حمض الفوسفوريك، قد تعرضت لحادث مشتبه فيه بأنه قرصنة أثناء إبحارها في المياه الدولية على بعد نحو 54 ميلًا بحريًا قبالة السواحل الصومالية.

عاجل|تفاصيل احتجاز ناقلة كيماويات تابعة لإسرائيل في خليج عدن

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الناقلة "سنترال بارك"

وفي بيان صادر عن شركة زودياك ماريتايم ليمتد، أكدت أن الناقلة "سنترال بارك"، التي تحمل شحنة كاملة من حمض الفوسفوريك، قد تعرضت لحادث مشتبه فيه بأنه قرصنة أثناء إبحارها في المياه الدولية على بعد نحو 54 ميلًا بحريًا قبالة السواحل الصومالية.

وأضاف البيان "أولويتنا هي سلامة طاقمنا وعدده 22 فردا علىمتن الناقلة وللسفينة التي يقودها ربان تركي طاقم متعدد الجنسيات يتألف من روس وفيتناميين وبلغار وهنود وجورجيين وفلبينيين".

وأكد البيان قائلًا: "تتسم أولويتنا بضمان سلامة طاقمنا المؤلف من 22 فردًا على متن الناقلة. يقود السفينة ربان تركي، ويضم طاقمًا متنوعًا من جنسيات مختلفة، بما في ذلك روس وفيتناميين وبلغار وهنود وجورجيين وفلبينيين".

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الأحد أنها تملك معلومات حول احتمال وقوع هجوم في جنوب غرب عدن، ودعت السفن الأخرى إلى أخذ الحيطة والحذر.