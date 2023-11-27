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أحمد جودة - القاهرة - اعتقال نائب السفير الفلسطيني بالجبل الأسود يثير التساؤلات

قام السفير الفلسطيني لدي الجبل الأسود ربيع الحنتولي، بإستدعاء قوات الشرطة لاعتقال نائبه هاني فرح البرغوثي، ما أثار تساؤلات وانتقادات حول دوافع هذا الاستدعاء وتجاوزه للقواعد الدبلوماسية المعتمدة.

اعتقال نائب السفير الفلسطيني بالجبل الأسود يثير التساؤلات

اعتقال نائب السفير الفلسطيني بالجبل الأسود يثير التساؤلات

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره نائب السفير الفلسطيني، هاني فرح البرغوثي، حيث أكد فيه أن السفير استدعى قوات الأمن لاعتقاله وإبعاده عن مبنى السفارة، دون توضيح الأسباب وراء هذا الإجراء.

وقد أثار هذا الفيديو تساؤلات بين المستخدمين حول سبب استدعاء الشرطة لاعتقال نائب السفير، وقد ادعى بعضهم أن ذلك جاء بسبب مواقفه المناصرة لحركة حماس في قطاع غزة، في حين تابعت السفارة الفلسطينية توجيهات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

القبض على نائب السفير الفلسطيني بالجبل الأسود

أشار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى وجود خلافات وسوء تفاهم بين السفير الفلسطيني ونائبه، دون الكشف تفاصيل هذه الخلافات.

ويُظهر الفيديو المتداول دخول عناصر من قوات أمن الجبل الأسود إلى مقر السفارة الفلسطينية واعتقال نائب السفير رغم معارضته لذلك.

تمديد الهدنة الإنسانية بين فلسطين وإسرائيل

أعلنت حركة حماس بالاتفاق مع مصر وقطر، تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والحركة يومين إضافيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: "في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".

الجدير بالذكر، أن اليوم الإثنين هو اليوم الأخير في الهدنة، لكنها ستمتد إلى الثلاثاء والأربعاء.

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل أنها قدمت "خيارًا" لحركة حماس لتمديد الهدنة في قطاع غزة، التي من المقرر أن تنتهي صباح الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون: "نرغب في استقبال 50 رهينة إضافية لما بعد هذه الليلة، في طريقنا لإعادة الجميع".