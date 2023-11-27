العالم اليوم - أسهم أوروبا تبدأ الأسبوع منخفضة مع تراجع قطاع الرعاية الصحية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 08:27 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، متأثرة بضعف أسهم قطاع الرعاية الصحية لكن أسهم قطاع العقارات قلصت الخسائر بعد حصولها على دعم من مكاسب كبيرة لرايت موف العقارية البريطانية.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة وهبطت أسهم الرعاية الصحية 0.6 بالمئة. وخسرت أسهم إيفوتيك 3.2 بالمئة وأسهم أسترازينكا 2.0 بالمئة نتيجة لخفض الأسعار المستهدفة لشركة جيفريز. وانخفضت أسهم شركة باير ثلاثة بالمئة نتيجة خفض شركة بيرينبرج للسعر المستهدف. وقلصت رايت موف العقارية الخسائر وكانت الرابح الأكبر بارتفاع 4.8 بالمئة في أسهمها بعد أن رفعت البوابة العقارية توقعاتها لمتوسط ​​العائدات السنوية لكل معلن. وارتفعت أسهم القطاع العقاري 1.2 بالمئة.

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