نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينهم 3 أسيرات.. "حماس" تكشف قائمة بأسرى سيفرج عنهم اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة "حماس" أنها تسلمت قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم الاثنين من السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تشمل 3 أسيرات.

وجاء في بيان للحركة أن "حركة المقاومة الإسلامية حماس تعلن أنها تسلمت قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم من سجون العدو الصهيوني، والتي تشمل 3 أسيرات وهن: ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان /جنين، نفوذ جاد عارف حماد / القدس، عطاف يوسف محمد جرادات / جنين".

وأضاف البيان أن "القائمة شملت 30 طفلا أسيرًا سيعلن عن أسمائهم لاحقا إن شاء الله".

وبدأ يوم الجمعة العمل بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة، سيتم خلالها تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرا فلسطينيا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.

وسلمت "حماس" في اليوم الأول من الهدنة السلطات الإسرائيلية 13 رهينة من النساء والأطفال، و10 مواطنين من تايلاند وفلبينيا واحدا، وأفرجت إسرائيل بدورها عن 39 امرأة وطفلا من سجونها.

وفي اليوم الثاني، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه تم إطلاق سراح 39 فلسطينيا مقابل إفراج "حماس" عن 13 رهينة إسرائيلية و4 رهائن تايلانديين.

وفي اليوم الثالث، أفرجت الحركة عن 13 رهينة، إضافة إلى 4 رهائن آخرين من خارج الاتفاق، فيما أطلقت إسرائيل سراح 39 فلسطينيا من سجونها