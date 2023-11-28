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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم كيم جونغ أون قد استلم صورًا لمواقع حساسة في الولايات المتحدة، والتي تم التقاطها عبر قمر اصطناعي للتجسس أطلقته بيونغيانغ في الفترة الأخيرة.

وفقًا للوكالة الرسمية، أفادت بأن كيم جونغ أون قد تلقى صورًا تظهر البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بالإضافة إلى حاملات الطائرات الأمريكية في قاعدة نورفولك البحرية.

في الأسبوع الماضي، أطلقت كوريا الشمالية بنجاح أول قمر اصطناعي للاستطلاع، وأكدت أنه تم تصميمه لمراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

في الأسبوع الماضي، نجحت كوريا الشمالية في إطلاق أول قمر صناعي مصمم للاستطلاع، وأكدت أن التصميم الرئيسي للقمر الاصطناعي يهدف إلى مراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

أفادت كوريا الشمالية مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين بأن إطلاق القمر الصناعي يأتي في إطار الدفاع المشروع عن النفس، مرفضة بشكل قاطع موجة التنديد التي قادتها الولايات المتحدة.

قوى غربية بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية أعتبرت أن كوريا الشمالية قد انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي من خلال إطلاق القمر الاصطناعي الأسبوع الماضي.

عاجل|الزعيم كيم يتلقى صورا لمواقع أميركية "حساسة" عبر قمر اصطناعي

في مشاركة نادرة في مجلس الأمن، أعلن مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، أن الدول الأخرى لا تواجه أي قيود على إطلاق الأقمار الاصطناعية.

وأضاف: "في بيئة أمنية لا تُضاهى، لا توجد دولة في العالم تتعرض لمزيد من التهديدات من جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية. نواجه تهديدًا من جهة معادية، وهي الولايات المتحدة، وذلك باستخدام الأسلحة النووية".

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تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية ساعدت كوريا الشمالية في تطوير إمكانياتها الصاروخية

وأكمل قائلًا: "الحق في تطوير واختبار وتصنيع وامتلاك أنظمة أسلحة تعادل تلك التي تمتلكها الولايات المتحدة أو تقوم بتطويرها هو حق مشروع لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية".

واستهزأ بالاتهامات الأمريكية التي تشير إلى أن تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية ساعدت كوريا الشمالية في تطوير إمكانياتها الصاروخية، وسأل مستخدمًا إذا كانت الولايات المتحدة تستخدم "المنجنيق" لوضع الأقمار الاصطناعية في المدار، وفقًا لتقرير وكالة "فرانس برس".