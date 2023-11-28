العالم اليوم - إسرائيل توافق على الإفراج عن 50 أسيرة فلسطينية مقابل شرط

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 02:28 صباحاً - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل وافقت على إدراج 50 أسيرة فلسطينية في قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم إذا أُفرج عن المزيد من الرهائن الإسرائيليين من غزة.

وجاء البيان بعد أن قال وسطاء قطريون إن الهدنة التي استمرت أربعة أيام وانتهت الإثنين مُددت ليومين آخرين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن 11 رهينة أطلق سراحهم من غزة الإثنين وصلوا إلى إسرائيل، وسيخضعون لفحص طبي مبدئي قبل التئام شملهم مع أسرهم.

وجاء في بيان للجيش: "سترافقهم قواتنا حتى وصولهم إلى أحضان عائلاتهم"، مضيفا "يحيي قادة جيش الدفاع وجنوده ويعانقون المخطوفين العائدين مع عودتهم إلى ديارهم".

وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، إطلاق سراح 33 أسيرا فلسطينيا بموجب صفقة تبادل الرهائن مع "حماس".

وكانت قطر وحماس، قد أعلنتا الإثنين، تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والحركة يومين إضافيين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أنه "في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".

كما قالت حركة حماس في بيان، إنها "تعلن الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين، بنفس شروط الهدنة السابقة".