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أحمد جودة - القاهرة - "حالة من الفوضى" تسيطر على الاتحاد الأوروبي بسبب المساعدات الإنسانية في غزة

أدلى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بتصريحات حول نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على هذه التصريحات.

"حالة من الفوضى" تسيطر على الاتحاد الأوروبي بسبب المساعدات الإنسانية في غزة

"حالة من الفوضى" تسيطر على الاتحاد الأوروبي بسبب المساعدات الإنسانية في غزة

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريحات بوريل، وذلك في منشور عبر قناة تليجرام، حيث تسألت عما إذا كان يعني أن علاج ورعاية ومحبة الشخص الذي سيموت في اليوم التالي غير مجدية أيضًا، وفقًا لرأي بوريل.

تصريحات بوريل بشأن المساعدات الإنسانية في غزة

شدد جوزيب بوريل على ضرورة تخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة من خلال زيادة المساعدات الإنسانية.

وقال بوريل: “من غير المجدي تقديم الأغذية لأشخاص سيتعرضون للقتل في الأيام المقبلة، وأنه يجب وقف القصف وتجنب فقدان المزيد من الأرواح”.

وأضاف: "السلطة الفلسطينية تحتاج إلى استعادة السيطرة على غزة من حركة المقاومة الإسلامية حماس وتقديم بديل لها أفضل وأكثر قابلية للحياة"،

وجدد بوريل موقف الاتحاد الأوروبي من رفضه تهجير الشعب الفلسطيني، داعيا إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

صفقة تبادل الأسرى

"حالة من الفوضى" تسيطر على الاتحاد الأوروبي بسبب المساعدات الإنسانية في غزة

أعلنت حركة حماس، الإفراج عن 11 أسير إسرائيلي، أمس الإثنين، كما سيتم الإفراج عن 3 أضعاف هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأعلنت حركة حماس بالاتفاق مع مصر وقطر، تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والحركة يومين إضافيين.

وبدأت الجمعة الماضية هدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد انتهاء 49 يومًا من الحرب على قطاع غزة، وتم خلالها تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرًا فلسطينيًا.

وفي أول يوم من الهدنة، قدمت "حماس" 13 رهينة من النساء والأطفال و10 مواطنين تايلاندين وفلبنيين، وفي اليوم الثاني، أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية عن إطلاق سراح 39 فلسطينيًا، بينما أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلًا.

وتستمر الجهود الدولية والعربية، لتحقيق التهدئة وإيجاد حل للصراع بين الجانبين، في ظل التوترات الدائرة في المنطقة والتحديات العديدة التي تواجهها القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.