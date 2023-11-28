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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - إسرائيل توافق على الإفراج عن 50 أسيرة فلسطينية

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الموافقة على قائمة بأسماء 50 فلسطينية، سوف يتم الإفراج عنهن، مقابل إطلاق حركة حماس سراح نحو 20 إسرائيليًا من الأسرى لديها.

عاجل - إسرائيل توافق على الإفراج عن 50 أسيرة فلسطينية

عاجل - إسرائيل توافق على الإفراج عن 50 أسيرة فلسطينية

أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن الحكومة وافقت الليلة على قائمة تضم 50 سجينة فلسطينية يُحتمل أن تفرج عنهن كجزء من اتفاق تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس في قطاع غزة.

وتطالب إسرائيل، بتأمين إطلاق سراح نحو 20 إسرائيليًا ممن تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الماضي.

صفقة تبادل الأسرى

أعلنت حركة حماس، الإفراج عن 11 أسير إسرائيلي، أمس الإثنين، كما سيتم الإفراج عن 3 أضعاف هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وبدأت الجمعة الماضية هدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد انتهاء 49 يومًا من الحرب على قطاع غزة، وتم خلالها تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرًا فلسطينيًا.

وفي أول يوم من الهدنة، قدمت "حماس" 13 رهينة من النساء والأطفال و10 مواطنين تايلاندين وفلبنيين، وفي اليوم الثاني، أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية عن إطلاق سراح 39 فلسطينيًا، بينما أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلًا.

وتستمر الجهود الدولية والعربية، لتحقيق التهدئة وإيجاد حل للصراع بين الجانبين، في ظل التوترات الدائرة في المنطقة والتحديات العديدة التي تواجهها القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

تمديد الهدنة الإنسانية بين فلسطين وإسرائيل

عاجل - إسرائيل توافق على الإفراج عن 50 أسيرة فلسطينية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية: "في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".

الجدير بالذكر، أن اليوم الإثنين هو اليوم الأخير في الهدنة، لكنها ستمتد إلى الثلاثاء والأربعاء.

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل أنها قدمت "خيارًا" لحركة حماس لتمديد الهدنة في قطاع غزة، التي من المقرر أن تنتهي صباح الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "نرغب في استقبال 50 رهينة إضافية لما بعد هذه الليلة، في طريقنا لإعادة الجميع".