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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - شلل إلكتروني يضرب إسرائيل ويعطل خدمات الشرطة والإسعاف والإطفاء

شلل إلكتروني يضرب إسرائيل ويعطل خدمات الشرطة والإسعاف والإطفاء.. أعلنت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، تعطل الاتصال بخدمات الإسعاف والشرطة والإطفاء بإسرائيل نتيجة هجوم إلكتروني تسبب في شلل في الخدمات الإسرائيلية.

شلل إلكتروني يضرب إسرائيل ويعطل خدمات الشرطة والإسعاف والإطفاء

شلل إلكتروني يضرب إسرائيل ويعطل خدمات الشرطة والإسعاف والإطفاء

وأشارت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إلى وجود خلل في خط الطوارئ الساخن للإسعاف والإطفاء والإنقاذ رقم 100 واستبداله برسائل نصية، لافتة إلى أن سبب انقطاع خطوط الطوارئ غير معروف حتى الآن، والعمل جار لإصلاح العطل وحل المشكلة.

إطلاق سراح 50 أسيرة فلسطينية

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الموافقة على قائمة بأسماء 50 فلسطينية، سوف يتم الإفراج عنهن، مقابل إطلاق حركة حماس سراح نحو 20 إسرائيليًا من الأسرى لديها.

أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن الحكومة وافقت الليلة على قائمة تضم 50 سجينة فلسطينية يُحتمل أن تفرج عنهن كجزء من اتفاق تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس في قطاع غزة.

وتطالب إسرائيل، بتأمين إطلاق سراح نحو 20 إسرائيليًا ممن تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الماضي.

أسيرة فلسطينية توجه رسالة مؤثرة للمقاومة الفلسطينية

شلل إلكتروني يضرب إسرائيل ويعطل خدمات الشرطة والإسعاف والإطفاء

وجهت الأسيرة الإسرائيلية دانيال، رسالة مكتوبة بخط اليد، للمقاومة الفلسطينية، وذلك قبل الإفراج عنها، بعدما علمت بأن أسمها تم وضعه هي وطفلتها، ضمن قائمة الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم.

وقالت الأسيرة الإسرائيلية دانيال: "إلى الجنرالات الذين رافقوني في الأسابيع الأخيرة، يبدوا أننا سنفترق غدا، لكنني أشكركم من أعماق قلبي على إنسانيتكم غير الطبيعية التي أظهرتموها تجاه ابنتي إيميليا، كنتم لها مثل الأبوين، دعوتموها لغرفتكم في كل فرصة أرادتها".

وأضافت: "لم نقابل شخصا في طريقنا الطويل من العناصر وحتى القيادات إلا وتصرف تجاهها برفق وحنان وحب، أنا للأبد سأكون أسيرة شكر، لأنها لم تخرج من هنا مع صدمة نفسية للأبد، سأذكر لكم تصرفكم الطيب الذي منح هنا بالرغم من الوضع الصعب الذي كنتم تتعاملون معه بأنفسكم والخسائر الصعبة التي أصابتكم هنا في غزة، ياليت أنه في هذا العالم أن يقدر لنا أن نكون أصدقاء طيبين حقا، أتمنى لكم جميعا الصحة والعافية، صحة وحب لكم ولأبناء عائلاتكم، شكرا كثيرا".

وأختتمت دانيال: "هي تعترف بالشعور بأنكم كلكم أصدقاؤها ولستم مجرد أصدقاء، وإنما أحباب حقيقيون جيدون، شكرا شكرا شكرا على الساعات الكثيرة التي كنتم فيها كالمربية، شكرا لكونكم صبورين تجاهها وغمرتموها بالحلويات والفواكه وكل شيء موجود حتى لو لم يكن متاحا، الأولاد لا يجب أن يكونوا في الأسر، لكن بفضلكم وبفضل أناس آخرين طيبين عرفناهم في الطريق، ابنتي اعتبرت نفسها ملكة في غزة، وبشكل عام تعترف بالشعور بأنها مركز العالم".