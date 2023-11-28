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أحمد جودة - القاهرة - بايدن يشدد على ضرورة تحقيق كرامة متساوية للشعب الفلسطيني والإسرائيلي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، التزامه بحل الدولتين كوسيلة وحيدة لضمان الأمن المستدام للإسرائيليين والفلسطينيين، معلنًا عن استمرار الولايات المتحدة في العمل من أجل تحقيق هذا الهدف.

بايدن يشدد على ضرورة تحقيق كرامة متساوية للشعب الفلسطيني والإسرائيلي

بايدن يشدد على ضرورة تحقيق كرامة متساوية للشعب الفلسطيني والإسرائيلي

جاءت تصريحات بايدن، في منشور على صفحته الشخصية على منصة "إكس"، مُشددًا على ضرورة تحقيق حرية وكرامة متساوية للشعبين.

وزير الخارجية الأمريكية يقوم بجولة مباحثات في إسرائيل وفلسطين والإمارات

يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بجولة مباحثات تشمل إسرائيل والضفة الغربية والإمارات في الأيام المقبلة.

وسيناقش بلينكن مع الشركاء في المنطقة مبادئ تحقيق مستقبل مستدام لغزة وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وسيواصل الجهود لمنع تصاعد الصراع. بالإضافة إلى ذلك، سيحضر بلينكن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28).

صفقة تبادل الأسرى

بايدن يشدد على ضرورة تحقيق كرامة متساوية للشعب الفلسطيني والإسرائيلي

أعلنت حركة حماس، الإفراج عن 11 أسير إسرائيلي، أمس الإثنين، كما سيتم الإفراج عن 3 أضعاف هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وبدأت الجمعة الماضية هدنة إنسانية مدتها 4 أيام، بعد انتهاء 49 يومًا من الحرب على قطاع غزة، وتم خلالها تبادل 50 رهينة إسرائيلية مقابل 150 أسيرًا فلسطينيًا.

وفي أول يوم من الهدنة، قدمت "حماس" 13 رهينة من النساء والأطفال و10 مواطنين تايلاندين وفلبنيين، وفي اليوم الثاني، أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية عن إطلاق سراح 39 فلسطينيًا، بينما أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلًا.

وتستمر الجهود الدولية والعربية، لتحقيق التهدئة وإيجاد حل للصراع بين الجانبين، في ظل التوترات الدائرة في المنطقة والتحديات العديدة التي تواجهها القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.