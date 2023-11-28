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أحمد جودة - القاهرة - بوليفيا تفجر "مفاجأة" بشأن موقفها تجاه القضية الفلسطينية

بوليفيا تفجر "مفاجأة" بشأن موقفها تجاه القضية الفلسطينية.. أكدت وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة سيليندا سوسا، التزامها بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية، وذلك خلال أداءها اليمين الدستوري.

بوليفيا تفجر "مفاجأة" بشأن موقفها تجاه القضية الفلسطينية

بوليفيا تفجر "مفاجأة" بشأن موقفها تجاه القضية الفلسطينية

أعربت سوسا عن التزامها في وزارة الخارجية البوليفية بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم وبناء دولتهم الحرة والمستقلة وذات السيادة.

وقطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، في أكتوبر الماضي، احتجاجًا على الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردًا على هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر الماضي.

ووصفت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي قرار بوليفيا بأنه "يستجيب للإرهاب".

العلاقات الدبلوماسية بين بوليفيا وإسرائيل

الجدير بالذكر، قامت بوليفيا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل سابقًا في عام 2009 احتجاجًا على هجماتها على قطاع غزة.

وفي عام 2020، أعادت حكومة رئيسة البلاد، جينين أنييس، إقامة العلاقات الثنائية بين البلدين.

عطل فني يضرب عدد من الخدمات في إسرائيل

بوليفيا تفجر "مفاجأة" بشأن موقفها تجاه القضية الفلسطينية

أعلنت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، تعطل الاتصال بخدمات الإسعاف والشرطة والإطفاء بإسرائيل نتيجة هجوم إلكتروني تسبب في شلل في الخدمات الإسرائيلية.

وأشارت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إلى وجود خلل في خط الطوارئ الساخن للإسعاف والإطفاء والإنقاذ رقم 100 واستبداله برسائل نصية، لافتة إلى أن سبب انقطاع خطوط الطوارئ غير معروف حتى الآن، والعمل جار لإصلاح العطل وحل المشكلة.

الاحتلال الإسرائيلي يعلن إطلاق سراح 50 فلسطينية

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الموافقة على قائمة بأسماء 50 فلسطينية، سوف يتم الإفراج عنهن، مقابل إطلاق حركة حماس سراح نحو 20 إسرائيليًا من الأسرى لديها.

أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن الحكومة وافقت الليلة على قائمة تضم 50 سجينة فلسطينية يُحتمل أن تفرج عنهن كجزء من اتفاق تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس في قطاع غزة.

وتطالب إسرائيل، بتأمين إطلاق سراح نحو 20 إسرائيليًا ممن تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية منذ 7 أكتوبر الماضي.