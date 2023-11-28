نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير العدل الفلسطيني: القيادة الفلسطينية تقدر موقف مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن مد الهدنة يعطي الفرصة لدخول المزيد من المساعدات والإمدادات للفلسطينيين في غزة، ونقدر ونثمن عاليا موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري والتوسط بين المقاومة والاحتلال للتوصل لهدنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة مخالف للقانون الدولي، لأن الدولة القائمة بالاحتلال لا يجوز لها إعلان الحرب على الإقليم المحتل والشعب المحتل.

وأوضح أن إعلان الحرب يتطلب عليه موقف دولي بإنهاء حالة الحرب ضد الشعب الأعزل، لأن هذه الهدن لا تضمن سلامة المدنيين من آلة الحرب الإسرائيلية، وبالتالي ما يحدث ضد شعب غزة هو جريمة إبادة وفق قوانين المحكمة الدولية.



وذكر أن إسرائيل مازالت ترتكب أبشع الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من جرمانهم من كل حقوقهم والاعتداءات المتكررة يوميا عليهم، وبالتالي كل ما يحدث للفلسطينيين جرائم يعاقب عليها الاحتلال.