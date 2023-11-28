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أحمد جودة - القاهرة - تقارير إعلامية إسرائيلية تكشف عن لقاء سابق لقائد حركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار، مع عدد من الرهائن الذين كانوا محتجزين من قبل الحركة داخل أحد الأنفاق في القطاع.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرانوت" الإسرائيلية أن أسيرة تم إطلاق سراحها حديثًا أفادت بأنها نُقلت في بداية النزاع بين "حماس" وإسرائيل إلى خان يونس مع عدد آخر من الرهائن.

وأفادت بأن بعد نحو ساعة من المشي، دخلوا إلى نفق حيث ساروا لمسافة طويلة حتى وصلوا إلى قاعة واسعة.

وأوضحت المفرج عنها أن الأسرى كانوا يرافقهم مقاتلون من حماس، وفيما بعد دخل القائد يحيى السنوار الغرفة، حيث أبدى اهتمامًا بهوياتهم.

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يحيي السنوار يطمئن الأسرى الإسرائيليين "أنتم في أمان هنا"

وأضافت بقولها: "بعد تهدئة الأمور، أكد لنا السنوار أننا لن نتعرض لأي أذى، وأكد لنا أننا آمنون في هذا المكان".

وفقًا لتقرير الأسيرة التي تم إطلاق سراحها، أوضحت أن السنوار تحدث معهم باللغة العبرية قائلًا: "مرحبًا، أنا يحيى السنوار أنتم في مكان آمن هنا لن يحدث لكم شيء"، ومن ثم غادر المكان بعد هذه الكلمات.

أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح 33 أسيرًا فلسطينيًا في إطار صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

أسيرة تم إطلاق سراحها تكشف تفاصيل لقائها مع يحيى السنوار من "حماس"

إطلاق سراح 11 رهينة من قطاع غزة

في وقت سابق من مساء يوم الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أن 11 رهينة تم إطلاق سراحهم من قطاع غزة وقد وصلوا إلى إسرائيل، سيُجرى لهم فحص طبي مبدئي قبل أن يتم الترتيب للالتقاء بأسرهم.

وأشار بيان من الجيش إلى أن "سيتم مرافقة هؤلاء الرهائن بواسطة قواتنا حتى وصولهم إلى أحضان عائلاتهم"، وأضاف البيان "يحيي قادة جيش الدفاع وجنودهم المحررين ويعانقون المخطوفين العائدين مع عودتهم إلى ديارهم".