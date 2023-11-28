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البيت الأبيض: نعتقد أن أقل من 10 أمريكيين محتجزين حاليا في غزة

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أحمد جودة - القاهرة -  

أعلن البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية ساعدت ٨٤٠ أمريكيا على الخروج من غزة، مشيرًا إلى أنها ستراقب ما إذا كان هناك أمريكيون آخرون ضمن المفرج عنهم من قبل حماس، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف البيت الأبيض: " نعتقد أن أقل من 10 أمريكيين محتجزين حاليا في غزة".

وأعلن البيت الأبيض وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية، دخول أكبر عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ ٧ أكتوبر.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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