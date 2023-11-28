نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد قزمار مدير مؤسسة الدفاع عن الأطفال يشرح تأثير الحرب على أطفال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال خالد قزمار مدير مؤسسة الدفاع عن الأطفال، إن ما يرتكب بحق قطاع غزة حتى الآن هو جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، وتصريحات قادة الحرب في حكومة إسرائيل لابدّ أن يحاكموا عليها، وأشهرها تصريح وزير الدافاع "إننا نقاتل حيوانات بشرية".

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المدارس والمساجد والمستشفيات لم تسلم من القصف الإسرائيلي العشوائي الذي لم يسلم منه صغير أو كبير، وهم يعلمون أنها ليست مقار عسكرية.

وأشار إلى أن الحرب على غزة هذه المرة أمر لم نشاهده من قبل، فأنا أعمل في هذا المجال منذ 30 عاما، وحضرت نحو 10 حروب، وعدم الوصول لأرقام ونسب محددة للضحايا والشهداء نتيجة عدم قدرة الباحثين على المستوى الميداني حصر الضحايا والأشخاص المفقودين، لكن وفقًا لآخر تقرير فهناك أكثر من 3000 طفل مفقود تحت الأنقاض.