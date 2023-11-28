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أحمد جودة - القاهرة - تصاعدت الأحداث في اليمن بعدما قامت مليشيات الحوثي بتنفيذ عمليتين منفصلتين في البحر الأحمر وخليج عدن.

أُطلقت الإثنين صاروخين باليستيين على المدمرة الأميركية "USS Mason" في البحر الأحمر. يأتي هذا بعد اعتقال مليشيا الحوثي خمسة أشخاص حاولوا اختطاف سفينة تعود لرجل أعمال إسرائيلي في خليج عدن.

أفادت القيادة المركزية الأميركية بأن المدمرة الأميركية "USS Mason" تلقت نداء استغاثة من الناقلة التجارية "Indianapolis"، التي كانت تحمل شحنة من حمض الفسفوريك وتديرها شركة Zodiac، التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.

واشنطن ستستمر في حماية الأمان البحري وضمان استقرار المنطقة

بعد تكرار حوادث اختطاف السفن في خضم الحرب الإسرائيلية على غزة، قررت الولايات المتحدة نشر حاملة الطائرات "دوايت دي أيزنهاور" في مضيق هرمز لتأمين حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وتقديم الدعم للقوات الأمريكية في المنطقة.

وأعلن الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، أن واشنطن ستستمر في حماية الأمان البحري وضمان استقرار المنطقة، بالتعاون مع الحلفاء والشركاء لضمان سلامة وأمان ممرات الشحن الدولية.

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عاجل|تصاعدت الأحداث في اليمن بعد احتجاز سفينة إسرائيلية

مليشيات الحوثي في اليمن تستهدف سفن إسرائيل بسبب الحرب في قطاع غزة