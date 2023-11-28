نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|تصاعدت الأحداث في اليمن بعد احتجاز سفينة إسرائيلية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تصاعدت الأحداث في اليمن بعدما قامت مليشيات الحوثي بتنفيذ عمليتين منفصلتين في البحر الأحمر وخليج عدن.
أُطلقت الإثنين صاروخين باليستيين على المدمرة الأميركية "USS Mason" في البحر الأحمر. يأتي هذا بعد اعتقال مليشيا الحوثي خمسة أشخاص حاولوا اختطاف سفينة تعود لرجل أعمال إسرائيلي في خليج عدن.
أفادت القيادة المركزية الأميركية بأن المدمرة الأميركية "USS Mason" تلقت نداء استغاثة من الناقلة التجارية "Indianapolis"، التي كانت تحمل شحنة من حمض الفسفوريك وتديرها شركة Zodiac، التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.
واشنطن ستستمر في حماية الأمان البحري وضمان استقرار المنطقة
بعد تكرار حوادث اختطاف السفن في خضم الحرب الإسرائيلية على غزة، قررت الولايات المتحدة نشر حاملة الطائرات "دوايت دي أيزنهاور" في مضيق هرمز لتأمين حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وتقديم الدعم للقوات الأمريكية في المنطقة.
وأعلن الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، أن واشنطن ستستمر في حماية الأمان البحري وضمان استقرار المنطقة، بالتعاون مع الحلفاء والشركاء لضمان سلامة وأمان ممرات الشحن الدولية.
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مليشيات الحوثي في اليمن تستهدف سفن إسرائيل بسبب الحرب في قطاع غزة
- منذ بداية حرب غزة، زادت مليشيات الحوثي في اليمن من استهدافها لإسرائيل.
- قامت الحوثيين بتهديد السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، مستندين إلى دعوة الدول لسحب مواطنيها العاملين في هذه السفن.
- في تاريخ محدد، أطلقت الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.
- كما قاموا بالاعتداء على مدينتي طابا ونويبع المصريتين باستخدام طائرات مسيرة.
- أيضًا، قاموا باختطاف السفينة الإسرائيلية "غلاكسي ليدر"، وفي وقت لاحق، أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه تل أبيب.
- تعتبر هذه الهجمات تهديدًا للأمان البحري واقتصاد المنطقة، ويُرى أن هذه الأعمال العدائية تعكس السياسة الإيرانية، حيث تستخدم إيران جماعة الحوثي لتصعيد التوتر في المنطقة.
- من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بتعزيز حماية الأمان البحري وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية بالتعاون مع الحلفاء والشركاء.