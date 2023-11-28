العالم اليوم - النفط يرتفع مع ضعف الدولار وآمال مواصلة أوبك+ خفض الإنتاج

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وتوقعات أن يشهد اجتماع لأوبك+ زيادة تخفيضات الإنتاج وتمديدها وسط مخاوف من استمرار تجاوز العرض للطلب.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0845 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 80.55 دولار للبرميل، في طريقها لإنهاء موجة خسائر استمرت أربعة أيام. أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي فارتفعت 54 سنتا، أو 0.7 بالمئة أيضا، إلى 75.40 دولار للبرميل، بعد تراجعها لثلاث جلسات متتالية.

وستعقد أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا وزاريا عبر الإنترنت في 30 نوفمبر لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024.

ويأتي الاجتماع وسط انخفاض حاد في أسعار النفط بسبب المخاوف من زيادة المعروض في السوق على الرغم من تخفيضات إنتاج أوبك+.

وانخفض خام برنت بأكثر من 18 بالمئة وهبط الخام الأميركي بأكثر من 21 بالمئة من مستوياتهما المرتفعة في نهاية سبتمبر. وأدى الإنتاج القوي من الدول غير الأعضاء في أوبك مثل الولايات المتحدة لزيادة الضغوط على الأسعار.

وتسببت أوبك+ في انخفاض أسعار النفط الأسبوع الماضي من خلال تأجيل اجتماعها من أجل تسوية خلافات حول أهداف الإنتاج للمنتجين الأفارقة.

لكن أربعة مصادر في أوبك+ قالت لرويترز الجمعة إن المجموعة اقتربت من التوصل إلى حل وسط بشأن حصص الإنتاج، مما قد يساعد في الوصول إلى توافق.

ويقول محللون إن انخفاض الأسعار قد يجنب الرياض أي ضغوط للحد من تخفيضات الإنتاج.

وقالت (إيه.إن.زد ريسيريش) في مذكرة للعملاء اليوم الثلاثاء "السعودية قد تشعر بالارتياح لانخفاض أسعار البنزين الأميركي لمدة 60 يوما على التوالي. وقد يخفف هذا من معارضة الولايات المتحدة لأي تحرك لتقليص الإمداد في أسواق النفط ودعم الأسعار".