العالم اليوم - توترات الشرق الأوسط تقلص التوقعات المستقبلية لأرباح إيزي جت

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 01:26 مساءً - أعلنت شركة طيران "إيزي جت"، الثلاثاء، عن أرباح تتوافق مع توقعات المحللين في 2023 بعد عام من الطلب القوي على السفر والحجوزات الآجلة، إلا أن الشركة البريطانية قالت إن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط سيلقي بظلاله على الربع الحالي.

وحققت شركات الطيران الأوروبية نتائج قوية في الأشهر القليلة الماضية، لكن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار وقود الطائرات ومخاوف حدوث ركود أدت إلى تقليص التوقعات، ويحذر بعض المستثمرين من أن الأرباح ربما بلغت ذروتها بالفعل.

وبلغت أرباح إيزي جت قبل احتساب الفوائد والضرائب للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 476 مليون جنيه إسترليني (600.9 مليون دولار)، مقابل 473 مليون إسترليني توقعها محللون.

وقالت الشركة إن قوة الحجز لصيف 2024، إلى جانب قيود العرض في أوروبا، تدعم نظرة مستقبلية إيجابية لعامها المقبل ككل، على الرغم من أن التوقف المؤقت للرحلات الجوية إلى إسرائيل والأردن يعني أن خسائر الربع الأول من غير المرجح أن تتحسن على أساس سنوي.

وأشار يوهان لوندجرين، الرئيس التنفيذي لإيزي جت في بيان إلى أن "أحدث الأبحاث عن المستهلكين تظهر أن حوالي ثلاثة أرباع البريطانيين يخططون لإنفاق المزيد على عطلاتهم مقارنة بالعام الماضي وأن السفر يظل الأولوية القصوى للإنفاق التقديري للأسر".