العالم اليوم - مصدر مقرب من حماس: تبادل قوائم المفرج عنهم الثلاثاء

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 02:24 مساءً - أكد مصدر مقرب من حماس، الثلاثاء، تبادل قوائم تضم أسماء 10 من الرهائن لدى الحركة مقابل 30 أسيرا فلسطينيا، في اليوم الخامس، الأول بعد التمديد، من الهدنة مع إسرائيل.

وقال المصدر لـ"فرانس برس": "تم تبادل أسماء الأسرى، 10 أسرى إسرائيليين و30 أسيرا فلسطينيا في اليوم الخامس للهدنة من دون عقبات".

وأشار المصدر إلى أن التبادل سيشمل أيضا "عددا من العمال الأجانب المحتجزين في قطاع غزة".

والإثنين وافقت إسرائيل وحماس على تمديد وقف إطلاق النار حتى، الأربعاء، مما يعني وقفا أطول للقتال ودخول مساعدات أكثر لقطاع غزة، فضلا عن تبادل عدد أكبر من الرهائن والأسرى.

لكن إسرائيل أكدت إنها لا تزال مصممة على القضاء على حماس، وإنهاء حكمها القائم منذ 16 عاما لغزة.

يشار إلى أن حماس احتجزت ما يقرب من 240 رهينة في هجومها الذي شنته في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وشنت إسرائيل على مدار أسابيع غارات عنيفة على قطاع غزة، أدت إلى مقتل أكثر من 14 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب.