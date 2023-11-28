العالم اليوم - جهاز قطر للاستثمار يضخ 50 مليون دولار في كلوف دنتال الهندية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 02:24 مساءً - أعلن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لدولة قطر، عن استثمار 50 مليون دولار، في شركة كلوف دنتال أكبر منصة لطب الأسنان في الهند تعتمد على التكنولوجيا.

وقال الجهاز في بيان، الثلاثاء، إن ضخ هذا الاستثمار في أسهم "كلوف دنتال" سيفتح فرص نمو كبيرة للمجموعة في ظل سعيها للتوسع في أنحاء الهند.

وأضاف البيان أن خطوة جهاز قطر للاستثمار تأتي في إطار تطلعه لزيادة تنويع محفظته الاستثمارية في الاقتصاد الهندي سريع النمو.