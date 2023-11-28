استمرار تقديم المساعدات الغذائية العمانية لغزة

غزة ـ «الوطن»:

يستمرُّ تقديم المساعدات الغذائية العُمانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزَّة، حيث قامت الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية بتجهيز مئات السلال الغذائية التي تحوي الخضراوات الأساسية، حيث تُلبِّي كلُّ سلَّة احتياجات عائلة من 7 أفراد فأكثر سعيًا من الهيئة للتخفيف عن العائلات. وفي إطار توسيع المساعدات العاجلة قامت الهيئة بتوزيع سلال الخضار من مركز مساعدات القدس بالقطاع إلى الأُسر النازحة بجنوب غزَّة.

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