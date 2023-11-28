جيش الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه منذ بدء طوفان الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 07:32 مساءً - اعلن جيش الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء مقتل 3 جنود إضافيين منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 اكتوبر الماضي.

في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر.

حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء طوفان الاقصى

وأظهر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى في صفوفه ما بين ضباط وجنود بلغ 395 قتيلا، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

أعلن رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليف، اليوم الثلاثاء، أن الجيش وشعبة الاستخبارات فشلا في السابع من أكتوبر، ولكن يجب ألا ننشغل بذلك الآن.

وأضاف: "نستغل أيام الهدنة للاستعداد ووضع الخطط لاستكمال القتال من أجل تفكيك حماس"، زاعما: "حريصون على عودة سكان الشمال إلى وضع أمني أفضل وأكثر استقرارا".

وأشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلي أن تل أبيب لا تدافع فقط على الحدود مع شمال لبنان، بل تبادر إلى عمليات وفق تقديرها.

ومساء أمس، أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين بنفس شروط الهدنة السابقة.

كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة.

وقالت: إنها تأمل في أن تفضي الهدنة الإنسانية في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار داخل القطاع.

وأكدت الخارجية القطرية: "هناك رسائل من الطرفين لتمديد الهدنة في قطاع غزة، والجهود مستمرة لتمديد الهدنة ليومين إضافيين لإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن والأسرى".

في سياق متصل، قال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة اليونيسف، اليوم الثلاثاء، إننا نحتاج لوقف كامل لإطلاق النار في غزة لمساعدة المدنيين، كما نحتاج باستمرار لزيادة وتيرة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت “سكاي نيوز” عربية.

وأضاف المتحدث باسم منظمة اليونيسف إن وضع الأطفال هناك يائس وصعب للغاية، مشيرا إلى التقارير التي أفادت بمقتل أكثر من 6,000 طفل وطفلة، مؤكدا علي ضرورة وقف إطلاق النار كي ينعم الأطفال بالأمن والسلام.

وأشار إلدر من رفح الي امتلاء المستشفيات بالأطفال المصابين بحروق وجروح مروعة، والأطفال الذين قابلهم ممن فقدوا أحباءهم، وعن الآباء الذين تغيرت حياتهم إلى الأبد مع فقدان أبنائهم.