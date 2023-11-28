نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور وزراء وفنانين.. سفارة سلطنة عُمان تحتفل بالعيد الوطني الـ ٥٣ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت سفارة سلطنة عُمان في مصر، بالعيد الوطني الثالث والخميس، مساء اليوم، بأحد الفنادق الكبرى، بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، والكاتب الصحفي أحمد الليموني، مدير تحرير "دوت الخليج"، وعدد من الشخصيات العامة والملاحق العسكرية لعدد من الدول العربية والأجنبية في مصر، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين والصحفيين والإعلاميين.

واستقبل السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان في مصر، الضيوف، وسط ترحاب شديد وحفاوة في الاستقبال، قبل انطلاق الحفل، صالة كبار الزوار.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وبعده السلام الوطني لسلطنة عُمان، وتحدث السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر، عن عمق وقوة العلاقات المصرية العُمانية، والآرث الحضاري المشترك.

وقال سفير سلطنة عُمان في مصر، خلال كلمته، إن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب، ويجب أن تقام الدولة الفلسطينية بموجب الاتفاق على حدود ٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنا الدور المصري، في تحقيق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات.

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