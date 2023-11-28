نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيبينزيا: الولايات المتحدة وحلفاؤها تخلوا عن محاربة تنظيم "داعش" في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، أن الولايات المتحدة وحلفاءها توقفوا بشكل شبه كامل عن محاربة "داعش" و"القاعدة" في سوريا.

وقال نيبنزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا: "إن التدخلات الغربية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب المزعومة لا تزال تلعب دورا مزعزعا للاستقرار للغاية، فتحت هذا الشعار توجد قوات الولايات المتحدة وحلفائها بشكل غير شرعي في سوريا منذ عام 2014".

وأضاف "توقف الغرب عمليا عن محاربة "داعش" و"القاعدة" في سوريا، ولطالما استخدموا المسلحين الذين رعوهم حصريا لاحتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك عمليات التخريب ضد القوات السورية".

وفي وقت سابق، أصيب جنديان سوريان في قصف بقذائف الهاون نفذته مجموعات مسلحة على مواقع الجيش السوري في محافظة إدلب.

وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إنه "أصيب جنديان سوريان بنتيجة القصف بقذائف الهاون ونيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية على مواقع القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب".

وأشار إلى أنه خلال 24 ساعة تم تسجيل 4 هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، من قبل مسلحي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني"، اثنتان منهما في محافظة إدلب وأخريان في محافظة اللاذقية.