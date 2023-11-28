أبو الغيط يبارك للرياض فوزها باستضافة معرض اكسبو 2030

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التهنئة للملكة العربية السعودية على فوزها باستضافة معرض اكسبو.

وقال أبو الغيط في منشور له على موقع اكس (تويتر سابقا):"أبارك للملكة العربية السعودية قيادة وشعبا فوزها المستحق باستضافة معرض اكسبو عام 2030 بالرياض".

وتابع: "نجاح عربي جديد يضاف إلى نجاحات سابقة في استضافة الفعاليات العالمية الكبري. أطيب التمنيات بالتوفيق".

وخلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت العاصمة السعودية الرياض، فوزها باستضافة معرض "إكسبو 2030" بعد منافسة مع مدينتي روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية.

وجاء فوز الرياض بعد حصولها على 119 صوتا، في إطار تصويت جرى في العاصمة الفرنسية باريس اليوم بمشاركة 170 دولة.

وستتم استضافة المعرض الدولي في الفترة ما بين 1 أكتوبر 2030 و31 مارس 2031، وسيقام المعرض على مساحة أكثر من 6 ملايين متر مربع بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي، الجاري العمل على تطويره الآن.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن السعودية تهدف إلى استضافة معرض "إكسبو 2030" في الرياض لتقديم نسخة استثنائية غير مسبوقة في تاريخ هذا المعرض تسهم في استشراف مستقبل أفضل للبشرية.

بدوره، كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، عن أن الميزانية المخصصة لاستضافة الحدث الذي يجذب الملايين من الزوار تبلغ 7.8 مليار دولار.