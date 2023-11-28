نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سرايا القدس تسلم أسرى إسرائيليين مدنيين ضمن الدفعة الخامسة في إطار اتفاق التبادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي تسليم عدد من الأسرى الإسرائيليين لديها ضمن الدفعة الخامسة من اتفاق التبادل مع إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت السرايا في بيان "قمنا بتسليم عدد من المحتجزين الصهاينة لدينا ضمن اتفاق صفقة التبادل".

وأضاف البيان أن تسليم الأسرى الإسرائيليين اليوم يتعلق بـ "فئة المدنيين".

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في خطاب يوم الجمعة الماضي إن الأسرى الإسرائيليين من ضباط وجنود لن يخرجوا دون تحرير كل الأسرى الفلسطينيين من سجونه.

وقال "سنجبر العدو لاحقا على عملية تبادل كبرى".

وأكد عضو المكتب السياسي في "الجهاد الإسلامي" علي أبو شاهين أن إسرائيل ستضطر إلى دفع "ثمن مختلف" مقابل إطلاق سراح أفرادها العسكريين الأسرى في قطاع غزة، مقارنة بإطلاق سراح المدنيين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن مفاوضات تجري حاليا للتوصل إلى اتفاق هدنة جديدة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بمن فيهم الجنود، مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين جميعا.

وجرى اليوم إطلاق سراح 30 فلسطينيا (أطفال ونساء) مقابل الإفراج عن 10 إسرائيليين من قطاع غزة، كما تم الإفراج عن اثنين يحملان الجنسية التايلاندية خارج اتفاق الصفقة.