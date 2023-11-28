العالم اليوم - البنتاغون: أوقفنا تحليق المسيرات فوق غزة خلال الهدنة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 11:23 مساءً - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء إن الجيش الأميركي أوقف تحليق المسيرات لأغراض الاستطلاع فوق قطاع غزة خلال الهدنةبين إسرائيل وحركة حماس.

وأفاد المتحدث باسم البنتاغون البريجادير جنرال باتريك رايدر في مؤتمر صحفي قائلا "امتثالا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس، لا نقوم حاليا بعمليات الاستطلاع والمراقبة هذه. ولذلك تم إيقافها مؤقتا في الوقت الحالي".

وكان الجيش الأميركي يرسل طائرات مسيرة للمساعدة في البحث عن الرهائن الأمريكيين الذين تحتجزهم حماس.