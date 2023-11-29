نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الاحتلال يقتحم جنين ويعلنها منطقة عسكرية مغلقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها بعدد من الآليات العسكرية وسبع جرافات.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن جرافات الاحتلال بدأت بتجريف الشوارع والبنية التحتية في المخيم وسط إطلاق نار كثيف.

وأضافوا أن قوات الاحتلال تتمركز بالقرب من المستشفيات وأن مواجهات عنيفة تشهدها المدنية التي أعلنها الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة.

من جهته، أفاد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر في تصريح لتلفزيون فلسطين بأن قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من نقل المصابين إلى المستشفى.