نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائد بارز في الجيش السوداني يتهم الإمارات بدعم "الدعم السريع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهم قائد بارز في الجيش السوداني بشكل علني الإمارات بتقديم إمدادات لقوات الدعم السريع، مما يشير إلى تورط دولة الإمارات في الصراع بين الجيش النظامي والقوات شبه العسكرية.

يأتي هذا التصريح كأول اتهام علني لدولة الإمارات بمساهمة في الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، والتي نتجت عنها نزوح ماسي لأكثر من ستة ملايين شخص وحوادث قتل تتسارع في دارفور بسبب أسباب عرقية.

في كلمته، أكد الفريق أول ركن ياسر العطا تلقيهم معلومات تفيد بتوريد طائرات دعم من دولة الإمارات للقوات المذكورة.

على الجانب الإماراتي، أشار مسؤول إماراتي إلى جهودهم المتواصلة لتحقيق وقف التصعيد وإطلاق النار، مع دعوة لبدء حوار دبلوماسي في السودان.

أكد القائد العسكري السوداني، ياسر العطا، أن بلاده قدمت دعمًا إنسانيًا للتخفيف من الأزمة في السودان والمناطق المجاورة، من خلال إقامة مستشفى ميداني في مدينة أمدجراس التشادية. وأشار إلى أن الإمارات قد نقلت إمدادات إلى قوات الدعم السريع عبر عدة دول، مؤكدًا وصول الدعم هذا الأسبوع عبر مطار نجامينا التشادي. وقد أثنى على دور روسيا في تفكيك مجموعة فاغنر وسهولة نقل الإمدادات عبر جمهورية إفريقيا الوسطى.

يأتي هذا التصريح في سياق تقدم قوات الدعم السريع وسيطرتها على أربع ولايات في دارفور، مستخدمةً طائرات مسيرة ومدفعية متقدمة. في رده على تصريحات العطا، وصف وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية هذه الادعاءات بأنها "هراء مطلق". في السياق نفسه، لم ترد الجيش السوداني وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى على طلبات التعليق.

يُذكر أن العطا يشغل منصب نائب لقائد الجيش السوداني، وتأتي تصريحاته بعد زيارة قائد الجيش إلى الإمارات، والتي تزامنت مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ. وعلى الرغم من دعم الإمارات للعملية الانتقالية في السودان، فإنها تتجنب التصريح بشكل مباشر حول الأحداث الحالية في البلاد، بينما وقعت اتفاقية لبناء ميناء في السودان كجزء من استثمارات في مختلف القطاعات.