نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن: لا يمكننا إعطاء حماس ما تسعى إليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن حركة "حماس" شنت هجومًا إرهابيًا لأنها لا تخشى شيئًا أكثر من أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبًا إلى جنب في سلام.

وأضاف بايدن في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": "الاستمرار في السير على طريق الإرهاب والعنف والقتل والحرب هو بمثابة إعطاء حماس ما تسعى إليه، لا يمكننا أن نفعل ذلك".

وكان الرئيس بايدن قد عبر عن شكره لقطر ومصر للتوصل لهدنة إنسانية في غزة تسمح بإيصال المساعدات للمدنيين وتبادل الأسرى والمختطفين، وأعرب عن أمله بأن يتم تمديد الهدنة لأيام إضافية.