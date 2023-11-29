العالم اليوم - أسهم اليابان تغلق منخفضة بضغط من موجة جني أرباح

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تغلق منخفضة بضغط من موجة جني أرباح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 10:22 صباحاً - أنهى المؤشر نيكي الياباني جلسة الأربعاء، على تراجع وسط تداولات فاترة مع مواصلة المستثمرين بيع أسهم لجني أرباح بعد ارتفاع شهدته الأسبوع الماضي.

وهبط المؤشر نيكي بنسبة 0.26 بالمئة إلى 33321.22 نقطة بعد أن فتح على تراجع نسبته 0.49 بالمئة وارتفاعه بعد ذلك خلال الجلسة.

وبدأ المستثمرون في موجة جني أرباح بعد أن وصل المؤشر لأعلى مستوى في 33 عاما في 20 نوفمبر. لكن المؤشر لم يصل لإغلاق أعلى من مستوى سجله في الثالث من يوليو وهو 33753.33 وهو أعلى مستوى إغلاق في 33 عاما.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 بالمئة إلى 2364.50 نقطة بضغط من تراجع أسهم البنوك.

وخسر مؤشر البنوك 2.54 بالمئة وشهد سهما مجموعة ميتسوبيشي المالية (يو.إف.جيه) ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية تراجعا بنسبتي 2.83 بالمئة و2.63 بالمئة على الترتيب.

ومحا سهم فاست رتيلينغ المالكة للعلامة التجارية يونيكلو مكاسبه وأنهى الجلسة على تراجع 0.61 بالمئة. لكن سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق ارتفع 0.69 بالمئة.