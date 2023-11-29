العالم اليوم - رهانات خفض الفائدة تزيد من "وهن" الدولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 11:20 صباحاً - تراجع الدولار في تعاملات الأربعاء المبكرة، على نطاق واسع وسجل أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل نظرائه الرئيسيين، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي بعدما أشار البنك المركزي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في المستقبل.

وصعد الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات 0.78 بالمئة إلى 0.6184 دولار، بعد أن ارتفع أكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6207 دولار.

جاء ذلك بعد أن حذر بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأربعاء، من أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من تشديد السياسة إذا استمرت ضغوط الأسعار.

وهبط الدولار الأسترالي 0.11 بالمئة إلى 0.6642 دولار، مقلصا بعض مكاسبه بعد أن صعد إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.66765 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء تراجع التضخم في أستراليا أكثر من المتوقع في أكتوبر مع انخفاض أسعار السلع، في حين تراجع التضخم الأساسي أيضا.

وفي سوق العملات الأوسع، انخفض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات إلى 102.46 مع تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

ونزل الدولار أكثر من 0.5 بالمئة إلى 146.675 ين، وهو أدنى مستوى في أكثر من شهرين. وسجل في أحدث تعاملات 147.06 ين.

وصعد اليورو مجددا إلى ما فوق 1.10 دولار مسجلا أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر عند 1.1017 دولار. وتم تداوله في أحدث تعاملات عند 1.0998 دولار.

وكذلك ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.2733 دولار وتم تداوله في أحدث تعاملات عند 1.27155 دولار.

واستقر مؤشر الدولار في أحدث قراءة عند 102.63.

ويتجه المؤشر إلى تكبد خسارة نحو أربعة بالمئة في نوفمبر، وهو أسوأ أداء شهري له منذ عام.