نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تواكب الترند أم مسألة ماديات؟.. الجاسوسة داليا زيادة تشعل السوشيال ميديا من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هل تواكب الترند أم مسألة ماديات؟.. الجاسوسة داليا زيادة تشعل السوشيال ميديا من جديد

داليا زيادة، تلك الناشطة المصرية التي لا تعرف معنى الإنسانية ولا الرحمة، تعاود من جديد لشن هجوم على حماس والدفاع عن الكيان المحتل إسرائيل، وسط انتهاكات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة وتحقيق الدمار الشامل للقطاع.. آلاف من الشعب الفلسطيني الحبيب راحو ضحية الاعتداءات الإسرائيلية، آلاف من الأطفال والنساء والمسنين استشهدوا نتيجة طغيان العدو الصهيوني الذي لا رادع له، وما زالت الجسوسة التي نستعير من كونها مصرية تدافع عن الكيان المحتل وتبرر فعلتهم الشنيعة تحت راية الدفاع عن النفس.. سنوات طوال من الذل والقتل والرعب يعيشها الشعب الفلسطيني، سنوات من الحصار والاحتلال للقدس وفلسطين الحبيبة، وما زالت الجسوسة تحكي عن الحقوق.. وإلى الآن لا نعرف نيتها تجاه هذا التصرف، فهل هي تأخذ بمبدأ خالف تعرف وتحاول أن تواكب الترند، أم أنها باعت نفسها ودينها ووطنها من أجل ماديات اليهود.

هل تواكب الترند أم مسألة ماديات؟.. الجاسوسة داليا زيادة تشعل السوشيال ميديا من جديد

الجاسوسة داليا زيادة تعاود الهجوم على حركة حماس من جديد

أعادت الناشطة المصرية، داليا زيادة، شن هجومها على حركة حماس، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على منصة "إكس": "لن أذكر كبار السن الإسرائيليين الذين اختطفوا بملابس النوم

أوالنساء اللاتي تعرضن للاغتصاب في مهرجان الموسيقى، ولكن هل يمكن لأي أحد أن يبرر منطقيًا لماذا أسرت حماس هؤلاء الأطفال الصغار واحتجزتهم لأسابيع باعتبارهم "أسرى حرب"؟.

وتابعت: حماس لم تؤذي هؤلاء الأطفال فحسب، بل ألحقت الأذى بآلاف آخرين من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذين اضطروا لتجربة ويلات الحرب التي أشعلتها".

وقد أثارت الجاسوسة داليا زيادة بهذا المنشور غضب الشارع المصري خاصة بعدما لاقت كلماتها ترحيب كبير من قبل اليهود وكثير من الأشخاص ممن لا يعرفون حقيقة القضية الفلسطينية أو يعرفونها ويكذبون الحق.

الجاسوسة داليا زيادة: أؤيد إسرائيل بنسبة 100%

ومن الجدير بالذكر، كانت الجاسوسة داليا زيادة قد أعلنت في وقت سابق عبر حسابها على موقع "X " وخلال ظهورها على أحد قنوات التليفزيون الإسرائيلي، عدم شعورها بالندم تجاه إدانتها لحركة حماس وتمنيها لإسرائيل بالنجاج في القضاء على المقاومة قائلة "لن أتوقف عن إدانة حماس والتنظيمات الإسلامية المتطرفة ومحاربتهم هم ومن يقفون خلفهم مهما كانت قوة الدولة الداعمة لهم".

اقرأ أيضًا: عاجل- "لو طلب مني هجوم على حماس مرة أخرى هوافق".. داليا زيادة تطلق تصريحات نارية بدعمها إسرائيل ضد فلسطين

وذكرت الخائنة زيادة، خلال اللقاء أنها تدعم إسرائيل بقوة في كل ما تفعله تجاه حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وعبرت الجاسوسة عن مدى استيائها وحزنها الشديد عما حدث في إسرائيل يوم 7 أكتوبر على يد حماس، قائلة: "أقدم التعازي الشديدة فيما حدث من مجزرة السابع من أكتوبر، وما فعلته حماس شيئ خارج عن الطبيعة ومأساوي لا تتحمله عين".