العالم اليوم - توتال إنرجيز تشتري حصة في مشروع طاقة مغربي بريطاني

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - اشترت شركة النفط والغاز الفرنسية توتال إنرجيز، حصة أقلية في مشروع الطاقة المغربي البريطاني (إكس لينكس)، في خطوة وصفتها بأنها ستساعد الشركة على تحقيق أهدافها في العام المقبل، بحسب ما أعلنت توتال في بيان.

وأوضحت توتال إنرجيز في بيان، أنها استحوذت على حصة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار). ومن بين المستثمرين الآخرين مجموعة أوكتوبوس البريطانية للطاقة وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، اللتين شاركتا في جولة تمويل للتطوير في وقت سابق من العام.

وقال فنسنت ستوكوارت نائب الرئيس الأول لمصادر الطاقة المتجددة في توتال إنرجيز، إن المشروع سيستفيد من "سجل الشركة في تطوير مشاريع الطاقة المتكاملة الكبيرة والمعقدة".

ويعتزم مشروع إكس لينكس نقل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المنتجة في المغرب إلى بريطانيا عبر أربعة كابلات بطول 3800 كيلومتر تحت البحر لنقل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد، على أمل توفير الطاقة المتجددة لسبعة ملايين أسرة بريطانية.

ويقول المشروع إنه توصل إلى اتفاق مع الشبكة الوطنية في بريطانيا لبدء نقل الطاقة بحلول نهاية العقد الجاري.