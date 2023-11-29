أردوغان: تصريحات الحكومة الإسرائيلية تقلل من آمال الوصول إلى وقف كامل لإطلاق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 01:37 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه يرحب بتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس وبالهدنة في غزة باعتبارها «وقفا لإراقة الدماء» بصورة مؤقتة.

وفي حديثه أمام المشرعين في البرلمان، أضاف أردوغان أن تصريحات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «تقلل» من آمال أنقرة في أن تتحول الهدنة إلى وقف كامل لإطلاق النار، لكنه أضاف أن تركيا ستكثف الجهود الدبلوماسية من أجل وقف دائم لإطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين خلال الأيام القادمة.

كما قال أردوغان إن تركيا «أكملت إلى حد كبير» إجلاء مواطنيها من غزة، حيث أكد مجددا أن هناك إبادة جماعية تحدث. وأضاف أنه سيناقش الحرب على غزة خلال زيارة إلى دبي هذا الأسبوع.

وكان أردوغان، قد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في اتصال هاتفي، أمس الثلاثاء، إنه يتعين مساءلة إسرائيل أمام المحاكم الدولية على ما وصفه بجرائم حرب ارتكبتها في غزة.

وأضافت الرئاسة التركية، في بيان أن «الرئيس أردوغان، قال في الاتصال إن إسرائيل تواصل سحق القانون الدولي وقوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي بلا خجل على مرأى من المجتمع الدولي ويتعين مساءلتها على الجرائم التي ارتكبتها أمام القانون الدولي».