العالم اليوم - وكالة الطاقة تدعو لمضاعفة وتيرة كفاءة الطاقة بحلول 2030

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 02:28 مساءً - قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير الأربعاء إنه يتعين على الدول مضاعفة وتيرة التدابير الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة إذا أرادت تحقيق الأهداف المناخية العالمية.

وقالت الوكالة إن الارتفاع القياسي لتكاليف الطاقة العام الماضي ساعد في تحفيز اتخاذ إجراءات مثل استبدال غلايات الغاز بمضخات حرارية والتحول إلى مصابيح الإضاءة الموفرة إلا أن معدل التقدم في كفاءة الطاقة تباطأ منذ ذلك الحين.

وتبدأ غدا الخميس محادثات الأمم المتحدة للمناخ لهذا العام في دولة الإمارات وستكون أول تقييم عالمي للتقدم منذ اتفاق باريس التاريخي في عام 2015. وحددت هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين. بينما تهدف إلى حد أقصى قدره 1.5 درجة مئوية.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن "طموحات العالم المتعلقة بالمناخ تتوقف على قدرتنا على زيادة كفاءة نظام الطاقة العالمي".

وأضاف "إذا أرادت الحكومات إبقاء هدف 1.5 درجة مئوية في متناول اليد مع دعم أمن الطاقة، فإن مضاعفة التقدم في كفاءة استخدام الطاقة خلال هذا العقد أمر بالغ الأهمية".

قالت وكالة الطاقة الدولية إن الاستثمارات أدت إلى استخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة بنسبة 1.3 بالمئة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، لكن معدل التحسن تباطأ من زيادة نسبتها اثنين بالمئة في عام 2022.

وقالت الوكالة إن كفاءة استخدام الطاقة يجب أن يتضاعف من هذا المستوى إلى أربعة بالمئة سنويا لتحقيق الأهداف المناخية.