العالم اليوم - حماس تمنح الضوء الأخضر لتمديد هدنة غزة لـ4 أيام

انتم الان تتابعون خبر حماس تمنح الضوء الأخضر لتمديد هدنة غزة لـ4 أيام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 02:28 مساءً - أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس، الأربعاء، أن حركة حماس "أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام"، فيما يتوقع أن تستمر الهدنة حتى الساعة السابعة من صباح الخميس (الخامسة ت غ) بعد تمديدها يومين بالأساس.

وقال المصدر إن "لدى الحركة ما يمكنها من إطلاق سراح أسرى إسرائيليين محتجزين لديها ولدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة ونفس الشروط".

وفي السياق، أفاد مراسلنا نقلا عن مصدر إسرائيلي بوجود مؤشرات على احتمال تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس يومين إضافيين لإخراج مزيد من المحتجزين من غزة، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.

وأفادت مصادر لشبكة "سي إن إن" بأن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، طرح خلال مفاوضات الدوحة توسيع فئة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في النهاية إلى رجال وجنود، كما جرت محادثات تتعلق بإخراج جثث القتلى على يد حماس من غزة.

الموقف المصري

من جانبه، تحدث رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان قائلا: