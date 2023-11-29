العالم اليوم - مصادر فلسطينية: خرق إسرائيلي ثان للهدنة اليوم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 03:24 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية خرقت الهدنة في قطاع غزة المحاصر للمرة الثانية اليوم.

وقالت "وفا " إن فلسطينيا أصيب، ظهر اليوم،" برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة غزة، في خرق ثانٍ للهدنة منذ صباح اليوم، ومتواصل في يومها السادس".

وأضافت أن القوات الإسرائيلية أطلقت "الرصاص الحي صوب المواطنين، أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم المدمرة في حي تل الهوا جنوب غربي غزة، لتفقدها، وأخذ احتياجاتهم الأساسية، مما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص الحي في محيط مستشفى القدس".

وكانت زوارق البحرية الإسرائيلية قد أطلقت صباح الأربعاء النار صوب منازل المواطنين في مناطق غرب خان يونس، ومخيم الشاطئ، والشيخ رضوان، وغيرها من المناطق المحاذية، والمقابلة لسواحل القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات، وفقا لـ"وفا".

وكانت القوات الإسرائيلية "قد خرقت خلال الأيام الثلاثة الماضية، الهدنة الإنسانية أكثر من مرة، مستهدفة مزارعين أثناء عملهم بأرضهم شرق مخيم المغازي، مما أدى الى استشهاد أحدهم، وإصابة الآخر، كما أصيب أيضا 7 مواطنين، برصاص قوات الاحتلال، في محيط مستشفيي القدس في تل الهوى غرب مدينة غزة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وخلال أيام الهدنة، تمنع القوات الإسرائيلية 1.7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت باستهدافهم.

وكانت "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ، في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي.